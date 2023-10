Unfall auf Sardinien: Jetzt sprechen Wohnmobil-Touristen

Auf Facebook teilte ein User dieses Video von der Unfallstelle. Facebook

Zwei Schweizer sind am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Süden Sardiniens ums Leben gekommen.

Martin und Melanie P. waren in einem Ferrari unterwegs, als sie beim Überholen mit einem Wohnmobil kollidierten.

Das Ehepaar im Wohnmobil äussert sich nun zum Unfall.

Ein Schweizer Ehepaar kam am Montagmorgen auf einer Schnellstrasse im Süden Sardiniens ums Leben. Der 67-jährige Martin P. und seine 63 Jahre alte Frau Melanie* waren in einem gemieteten Ferrari von Forte Village nach Masua unterwegs, als sie mit einem Wohnmobil zusammenstiessen.

«Wir waren fast in San Giovanni Suergiu angekommen, als wir einen schrecklichen Krach hörten und ich die Kontrolle über das Wohnmobil verlor», sagt der Wohnmobil-Fahrer Lorenzo (62) gegenüber «L'Unione Sarda». Das Fahrzeug habe sich in der Folge überschlagen. «Wir standen mit dem Kopf nach unten», so Lorenzo. «Dann blickte ich meiner Frau in die Augen und fragte sie, ob es ihr gut gehe. Sie nickte», erzählt Lorenzo weiter. Das Ehepaar aus Südtirol war mit ihrem Wohnmobil in den Ferien unterwegs.

Auch der Ferrari überschlägt sich beim Unfall und gerät in Brand. Das Schweizer Ehepaar verbrennt im Auto. «Als wir herauskamen, fanden wir die Hölle», sagt Lorenzo. Man habe die Schreie gehört, doch niemand konnte helfen. «Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen, es gab lange Momente des Schreckens, in denen wir nicht verstanden haben, was passierte.»

Laut Medienberichten nahm das Unternehmerpaar aus dem Kanton Zürich an einem Sportwagen-Treffen, der «Sardinia Supercar Experience», teil. Die Teilnehmenden waren in Teulada gestartet und nach Olbia im Norden der Insel unterwegs. Die Tour dauert in der Regel sechs Tage.

Diese Art von Events, bei denen wohlhabende Touristen und Touristinnen aus aller Welt mit Luxusautos durch Sardinien reisen, werden jedes Jahr zwischen Juni und Oktober durchgeführt. Ein ähnliches Treffen ist etwa das Gran Turismo Sardinia, das auf seiner Website zu einer «sechstägigen luxuriösen Supercar-Tour» einlädt. Start und Ziel sind an der Costa Smeralda, bei der Buchung der rund 1000 Kilometer langen Tour ist ein Ferrari oder Lamborghini inbegriffen. Kostenpunkt: Je nach Automodell zwischen 18'800 Euro (ungefähr 18'100 Franken) und 24'800 Euro (rund 23'900 Franken).