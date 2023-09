Sardinien: Schweizer setzt Restaurant-Hummer aus

In einem Restaurant auf Sardinien hat eine Schweizer Touristin einen Riesenhummer bestellt. Im Kochtopf landete das Tier aber nicht. Es führt jetzt wohl ein glückliches Leben im Meer.

Ein paar Streicheleinheiten und dann tschüss: Diese Schweizerin zeigte ein Herz für Tiere, als sie einen Hummer kaufte und das Tier im Meer aussetzte. 20 Minuten

Darum gehts Eine Schweizerin bestellte Hummer in einem Restaurant auf Sardinien.

Anschliessend bat sie, mit den Restaurantbesitzern zu reden.

Die Touristin liess das Tier im Meer frei – bezahlen musste sie den vollen Preis.

In einem Restaurant auf Sardinien hat eine Schweizer Touristin ihre Liebe zu Tieren grossgeschrieben: Die Frau «bestellte» im Restaurant Gente di Mare an der malerischen Strandpromenade von Golfo Aranci einen Hummer für 200 Euro – doch statt das Krustentier zu verzehren, liess die Schweizerin es im Meer frei.

Restaurantbesitzer Antonio und Gianluca Fasolino schildern gegenüber «La Nuova Sardegna» vom rührenden Vorfall: Die Touristin sei bereits beim Betreten des Restaurants vom riesigen Hummeraquarium am Eingang begeistert gewesen, erzählt Antonio.

Restaurantbesitzer erfüllt Wunsch der Schweizerin

Normalerweise werden die Hummer im schicken Gente di Mare auf katalanische Art oder mit Spaghetti serviert. Die Touristin bat aber, mit den beiden Brüdern zu reden, und äusserte den Wunsch, das grösste aller Tiere im Aquarium zu kaufen, um es anschliessend in freier Natur auszusetzen. «Ich antwortete: ‹Kein Problem für mich!› Dann nahm sie mit ihrem Mann an einem Tisch Platz», so Antonio Fasolino.

Die Schweizerin habe nicht den Eindruck gemacht, «eine vegane Fundamentalistin» zu sein, die «Lust an aufsehenerregenden Protesten hat», meint der Besitzer – zumal die Frau für sich selbst ein Fischgericht bestellt habe. In der Zwischenzeit legten Antonio und Gianluca den Hummer in einen Eimer und stellten ihn auf die Veranda, die aufs Meer im Hafen von Golfo Aranci blickt. Als alles bereit war, streichelte die Touristin das Tier ein paar Mal, bevor sie es schliesslich aussetzte.

Sehr berührt von der Geste – Rabatt gab es keinen

Im Restaurant der Fasolinos war dies der erste Fall. «Ich weiss aber, dass das in anderen Restaurants hier in der Gegend passiert ist», sagt er der Zeitung «La Repubblica». In seinem Gastrobetrieb habe er allerdings schon erlebt, wie Gäste einen Hummer bestellten, doch dann nicht mehr gekocht haben wollten, als sie ihn lebend sahen.

Von der Geste der Schweizerin ist Antonio beeindruckt. «Sie sagte, sie wolle eine gute Tat machen. Sie war sehr berührt, sie hat mich danach sogar umarmt.» Einen Rabatt machte der Italiener aber nicht: Der Riesenhummer habe über ein Kilo gewogen, erzählt der Restaurantbesitzer. «Hummer werden zu 200 Euro pro Kilo verkauft.»