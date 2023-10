Sardinien: Hier wohnen digitale Nomaden kostenlos

Work from Ollolai

Dafür müssen sie belegen, dass sie remote arbeiten und am Ende ihres Aufenthalts ein Werk vorstellen.

Bis zu drei Monate lang können digitale Nomaden kostenlos in Ollolai wohnen.

Im Programm «Work form Ollolai» sollen während zwei Jahren digitale Nomaden in die Gemeinde kommen.

Erste digitale Nomadin kam im September an und entschleunigt ihr Leben

Im Rahmen des Programms «Work from Ollolai» werden 20’000 Euro investiert, um die Stadt in ein Zentrum für digitale Nomaden zu verwandeln. In den nächsten zwei Jahren wird jeweils eine Person bis zu drei Monate lang aufgenommen.