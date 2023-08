Italien: Bub (10) stirbt bei Wohnmobil-Explosion

1 / 5 Beim Brand eines Wohnmobils kam am Donnerstag ein zehnjähriger Bub ums Leben. Die Rauchwolken der Explosion war noch aus grosser Distanz erkennbar. Screenshot/ Corriere della Sera Mehrere Helikopter waren im Einsatz, .. Screenshot/ unionesarda.it … um das Feuer zu löschen. Screenshot/l’unione sarda

Darum gehts Auf Sardinien fing ein Wohnmobil Feuer und explodierte anschliessend.

Ein zehnjähriger Bub kam ums Leben.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Ein schrecklicher Vorfall ereignete sich an einem Strand in der Nähe von Olbia und Golfo Aranci auf der italienischen Insel Sardinien. Ein zehnjähriger Bub, Samuel, befand sich in einem Wohnmobil, das aus noch ungeklärten Gründen Feuer fing und dann explodierte. Der «Corriere della Sera» berichtete von dem Unglück. Das Kind kam dabei ums Leben. Sein Vater, der versuchte zu helfen, wurde verletzt und befindet sich mit schweren Verbrennungen im Spital. Die Mutter des Buben wurde leicht verletzt, steht aber unter Schock. Sie brach mehrfach zusammen, schrie immer wieder nach dem Kind.

Die Explosion ereignete sich kurz vor 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe einer Landstrasse und eines Campingplatzes, wo mehrere Wohnmobile geparkt waren. Die Menschen am Strand hörten einen lauten Knall und sahen dann eine Feuerwand aus dem besagten Wohnmobil auf ein benachbartes Wohnmobil überspringen. Samuel, dessen Eltern in Rimini wohnen, hatte sich zuvor hingelegt. Die Rettungsarbeiten wurden durch eine dicke Rauchwolke behindert und das Feuer breitete sich schnell auf die umliegende Vegetation aus.

Im zweiten Wohnmobil befand sich niemand

Zwei Helikopter und eine Feuerwehreinheit wurden zur Hilfe gerufen, ein weiterer Helikopter brachte die Eltern nach Sassari, ebenfalls auf Sardinien. Das Feuer konnte nach über einer Stunde gelöscht werden. Die Carabinieri versuchen nun, die ersten Zeugen zu befragen, die auf den Campingplatz zurückkehren konnten, aber bisher gibt es keine genauen Informationen über die Ursache der Explosion. Es scheint, dass sich niemand im zweiten Wohnmobil befand, das ebenfalls Feuer fing. Die Besitzer waren offenbar nach dem Mittagessen zum Strand gegangen.

Die Strände von Bados und Pittulongu, an der Nordostküste von Olbia, sind bei Tausenden von Menschen beliebt, darunter Touristen und Einheimische, die in den umliegenden Wohnanlagen wohnen. Die Familie aus Rimini war vor einigen Tagen mit einigen Freunden und anderen Campern angekommen und hatte sich auf einem unbefestigten Parkplatz in der Nähe eines Campingplatzes niedergelassen, der jedoch keine Sanitäranlagen oder Dienstleistungen bietet. Der Bürgermeister von Olbia, Settimo Nizzi, drückte sein tiefes Bedauern über den Fall aus: «Der Tod eines Kindes ist etwas vom Schlimmsten, das passieren kann», sagte er. «Wir können nur versuchen, denjenigen, die alles verloren haben, etwas Unterstützung zu bieten. Es gibt keine Worte.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Kind verloren? Hier findest du Hilfe : Kindsverlust.ch, Beratung bei Kindstod vor, während und nach Geburt Himmelskind.ch, für Akuthilfe und Trauerbegleitung SIDS, nach p lötzlichem Kindstod Verein Regenbogen Schweiz, Hilf e für trauernde Familien Mein-Sternenkind.ch, für betroffene Väter , Familien, Angehörige Lifewith.ch, für b etroffene Geschwister Appella, Telef on- und Onlineberatung bei früher Fehlgeburt Pro Pallium, Trauergespräche und Trauertreffen Seelsorge.net, Ang ebot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29 Jüdische Fürsorge, info@vsjf.ch Verein Familientrauerbegleitung.ch