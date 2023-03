Champions League: DJ von Real Madrid spielt Hymne von Liverpool

Aus Respekt wurde in Madrid «You'll Never Walk Alone» abgespielt.

Der FC Liverpool verpasste am Mittwochabend ein Fussball-Wunder gegen Real Madrid. Spaniens Rekordmeister zog mit einem 1:0 -Erfolg ins Viertelfinale der Champions League ein und sorgte damit für das Aus der Reds. Karim Benzema (79. Minute) erzielte den Treffer für die souveränen Gastgeber.

Nach dem Spiel lief im Santiago Bernabéu plötzlich die Hymne der Liverpooler. Der Stadion-DJ spielte also «You'll Never Walk Alone» ab. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war darüber sehr erfreut: «Es ist eine eine schöne Geste, wir respektieren uns gegenseitig.»

In den Sozialen Medien kursierte danach die Vermutung, dass sich Real über Liverpool lustig machte. Dem war allerdings nicht so. Die Liverpool-Hymne wurde aufgrund des fairen Verhaltens der Liverpooler vor dem Hinspiel abgespielt. Der Club legte damals Blumen an der Anfield Road ab, zu Ehren der verstorbenen Real-Legende Amancio.