Glaubenberg OW: Mehrere Verletzte bei Schlägerei unter Asylsuchenden

Im Bundesasylzentrum Glaubenberg in Sarnen OW kam es zu einer Schlägerei unter Asylsuchenden.

Im Bundesasylzentrum Glaubenberg in Sarnen OW kam es am Mittwochabend zu einer Schlägerei unter Asylsuchenden. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Die Polizei schritt ein. Es kam zu fünf «vorläufigen Festnahmen», wie die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung schreibt. Der Hergang wird nun ermittelt.