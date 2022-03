Zwei Auswirkungen – Sars-CoV-2 zeigt sich erstmals resistent gegen Remdesivir

Obwohl Remdesivir bei Corona in einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO als wirkungslos eingestuft wurde, kam es weltweit weiter zum Einsatz – auch bei einer 70-jährigen Covid-19-Patientin in den USA, deren Fall im Fachjournal «Nature Communications» vorgestellt wird. Dieser zeigt, dass das Coronavirus Resistenzen gegen den Wirkstoff entwickeln kann.

Remdesivir versagte

Die immungeschwächte Frau war wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms mit dem Antikörper Rituximab behandelt worden. Danach, so das Team der Yale University School of Medicine in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut, habe sie keine Antikörper mehr gegen Sars-CoV-2 entwickeln können. Es kam zu einer chronischen Covid-19-Infektion. Nach 148 Tagen wurde sie mit Remdesivir behandelt. Statt der üblichen fünf sogar zehn Tage lang. Der Erfolg blieb aus.