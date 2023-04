Sascha Ruefer: Jetzt nehmen SRF und die Nati Stellung

In der neuen Nati-Doku soll er sich abwertend über Granit Xhaka geäussert haben.

In welchem Kontext hat SRF-Moderator Sascha Ruefer die Worte «Granit Xhaka ist vieles, aber er ist kein Schweizer» gesagt? Laut der WOZ hat Ruefer diese Wortwahl im Rahmen der neuen Nati-Doku «Pressure Game» gewählt. Die Szene wurde allerdings rausgelöscht. Die Aussage sei in einem anderen Kontext verwendet worden. Brisant: Die Wortwahl wird von niemandem dementiert. Den Kontext oder die Originalszene will man bei SRF nicht freigeben, um die Diskussion zu entschärfen.