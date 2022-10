Grosse Unruhe: Sascha Ruefer neuer FCL-Präsident? Das sagt der SRF-Mann zu den Gerüchten

Zuletzt spielte der FC Luzern 1:1 gegen Servette. blue

Darum gehts Beim FC Luzern brennt es lichterloh.

Der Investor Bernhard Alpstaeg will bei den Luzernern gleich mehrere Personen weghaben.

Zudem gibt es Gerüchte, dass SRF-Mann Sascha Ruefer neuer Präsident werden soll.

Dieser dementiert dies jedoch gegenüber 20 Minuten.

Beim FC Luzern brodelt es gewaltig. Das Spiel vom Samstagabend gegen den FC Sion gerät zur Nebensache. So dreht sich bei den Zentralschweizern derzeit alles um Bernhard Alpstaeg, den Mehrheitsaktionär des Vereins. Zunächst war da sein Wut-Interview beim «Sonntagsblick». Und nun will der 77-Jährige am 3. November dafür sorgen, dass alle seine unliebsamen Personen in die Wüste geschickt werden.

Es kommt also zum absoluten Showdown im grossen Knatsch. Kurz erklärt: An einer ausserordentlichen Generalversammlung der FCL Innerschweiz AG will Alpstaeg anfangs November den gesamten Verwaltungsrat um Präsident Stefan Wolf in die Wüste schicken. Auch soll gleichzeitig ein neuer Verwaltungsrat gewählt werden. Der Plan des Investors: Nur er soll noch in diesem sitzen. Das schreibt die «Luzerner Zeitung». Wenn das passiert, hat er freie Hand. Der FCL-Besitzer könnte eine neue FCL-Führung zusammenstellen – so wie es ihm passt und damit auch Sportchef Remo Meyer feuern.

Investor hat ganz grosse Pläne

Ob es wirklich so weit kommt, ist absolut unklar. Hürden gibt es ein paar. Denn die «Luzerner Zeitung» schreibt auch, dass es einen Aktionärsbindungsvertrag gibt, der für einen Interessensausgleich zwischen Mehrheits- und Minderheitsaktionär sorgen und Streitigkeiten unter diesen verhindern soll. Ausserdem hat er die Luzerner Fans gegen sich. Diese kündigten zuletzt enormen Widerstand gegen Alpstaeg an. Und auch mehrere Sponsoren und Gönner sollen sich anscheinend einen Rückzug überlegen, sollte er seinen Plan wirklich umsetzen. Das Problem: Der Besitzer hat die Macht und das Geld.

Passend zu diesem ganzen Streit kommt die Meldung von «Pilatus Today». Das Medium vermeldet, dass SRF-Mann Sascha Ruefer neuer Präsident werden soll. Der bekannte TV-Moderator, der seit 1995 beim Schweizer Radio und Fernsehen sein Geld verdient, wohnt seit vielen Jahren in Schenkon am Sempachersee. Der Plan von Alpstaeg also: Der 50-jährige Ruefer soll es wie sein Ex-Kollege Matthias Hüppi machen. Dieser wechselte 2018 vom SRF zum FC St. Gallen und amtet bei den Ostschweizern seither als Präsident. Weiter soll der FCL-Besitzer mit Ilja Kaenzig als CEO planen. Kaenzig ist seit Februar 2018 Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum. Und Fredy Bickel soll Remo Meyer als Sportchef beerben.

Sascha Ruefer wird nicht neuer FCL-Präsident. Marc Schumacher/freshfocus

Das sagt Sascha Ruefer

Aber kommt es wirklich zu dieser Hammer-Meldung? Auf Anfrage von 20 Minuten dementiert SRF-Kommentator Sascha Ruefer mit klaren Worten: «Das ist kein Thema für mich. Ich stehe in keinem Kontakt mit dem FC Luzern. Mein Fokus gilt SRF Sport. Ich freue mich auf die Fussball-WM in Katar.» Alles also nur heisse Luft? In Sachen Ruefer wohl schon. Bei allen anderen Dingen ist aber Tatsache, dass es beim FCL so richtig brodelt und es am 3. November zum grossen Showdown kommt.