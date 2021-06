Beim Coup gegen Frankreich - Sascha Ruefers Kommentare spalten die Fussball-Schweiz

1 / 8 Bei ihm scheiden sich die Geister: Fussballkommentator Sascha Ruefer erhielt nach dem Spiel der Schweiz gegen Frankreich viel Lob, aber auch Kritik. Toto Marti/Blick/freshfocus Seit mehr als 20 Jahren ist Ruefer beim SRF. Er lässt es sich oft nicht nehmen, seine Meinung zur Leistung von Spielern oder dem Trainer einzubringen. Toto Marti/Blick/freshfocus Dafür hagelte es viel Kritik. So auch nach dem verschossenen Penalty von Rodriguez im Match gegen Frankreich. Wiederholt wies Ruefer darauf hin, dass Rodriguez den Penalty nie hätte schiessen dürfen. Pool via REUTERS

Darum gehts Nach dem Sieg der Schweiz gegen Frankreich steht Sportkommentator Sascha Ruefer in der Kritik.

Der SRF-Moderator bringe zu viel persönliche Meinung in die Kommentare ein, sei unsachlich und nerve, so einige Meinungen auf Twitter.

Ein Medienexperte und ein Journalismus-Professor nehmen die zentralen Kritikpunkte unter die Lupe.

Fussballkommentatoren stehen im Rampenlicht – und die Geschmäcker des riesigen TV-Publikums (siehe unten) gehen weit auseinander. So auch bezüglich der Leistung von Sascha Ruefer, der für das SRF den Einzug der Schweiz in die Viertelfinals der Euro 2020 kommentierte. Neben Lob gibt es auch viel Kritik. Zwei Experten beurteilen Ruefers Leistung und nehmen Stellung zur Kritik auf Social Media.

Sachlichkeit und persönliche Meinung

Ruefer lässt es sich oft nicht nehmen, seine Meinung zur Leistung von Spielern oder dem Trainer einzubringen. So etwa beim verschossenen Penalty von Ricardo Rodriguez, den diese laut Ruefer «nie hätte schiessen dürfen». Dafür erntet Ruefer Kritik.

Medienexperte und «Medienwoche»-Redaktor Nick Lüthi hat sich am Montagabend ebenfalls über Ruefers Kommentare genervt: «Wenn er zweimal sachlich darauf hingewiesen hätte, dass Rodriguez schon die letzten zwei Penalties verschossen hat, wäre das okay. Aber dann noch ein drittes und viertes Mal auf ihm rumzuhacken, damit hat er den Bogen überspannt.» Den Sachverhalt habe er aber richtig analysiert: «Wie er gesagt hat, war es ein Wendepunkt, die Schweiz kam nach dem verschossenen Penalty in Bedrängnis und lag schnell 1:2 zurück.»

Für Journalismus-Professor Guido Keel von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften waren Ruefers emotionalen Ausbrüche hingegen legitim: «Sport muss live nicht zwingend sachlich kommentiert werden, die Berichterstattung lebt davon, dass sie subjektiv und persönlich ist. Solange Kritik nicht extrem verletzend oder menschenverachtend ist, sollte sie in Sportkommentaren auch in diesem Ausmass Platz haben.»

Wortspiele

Auch mit Wortspielereien fällt Ruefer immer wieder auf. So verglich er die Anfangsphase des Spiels mit 16-Jährigen, es sei wie ein «scheues Abtasten» der Mädchen und Jungen in der Disco. Goalie Yann Sommer flog «der Sonne entgegen», um sich unterwegs einen Ball zu krallen und am Ende bereute Ruefer nicht, den Fernseher eingeschaltet zu haben, was er an Edith Piafs Hit «Je ne regrette rien» anlehnte. Auch das kam nicht überall gut an.

Guido Keel befremdete insbesondere der Vergleich mit den 16-Jährigen: «Es ist Geschmackssache, was jemand lustig findet und was nicht. Doch wenn Herren in Ruefers Alter schlüpfrige Sprüche über Teenager machen, finde ich das an der Grenze des guten Geschmacks.»

Lüthi hingegen hat sich an den Sprüchen Ruefers nicht gestört: «Klar, wer Ruefers Sprüche nicht mag, der hatte auch gestern Grund, sich aufzuregen. Wer zu trocken kommentiert, wird andererseits schnell als witz- und emotionslos abgestempelt. Bei Sascha Ruefer bekommt man das, was man erwartet. Das Spielerlebnis versaut er mir damit nicht.»

Jubel, Emotionen

Ruefer ist bekannt dafür, mit Emotionen nicht zurückzuhalten – ob mit fröhlichen oder mit verärgerten. So schraubte sich seine Stimme in die Höhe, als der Schiri «Elfmeter für die Schweiz, Elfmeter füür die Schweeeiz» pfeift. Als Rodriguez diesen verschiesst, sprudelts aus Ruefer raus: «Nein, das ist unmöglich, das gibts nicht, das kapier ich nicht, das fass ich einfach nicht», brüllt er ins Mikrofon.

Für Experte Lüthi sind Ruefers Emotionen authentisch: «Das sind spontane Reaktionen, die sind weder aufgesetzt noch peinlich oder anbiedernd. Dass Ruefer dafür aber angefeindet wird, gehört zu seinem Job dazu. Dafür verdient er auch sehr gut.» Ausserdem habe es wohl noch nie einen Sportkommentator gegeben, der nicht angefeindet worden sei: «Selbst ‹Beni national› wurde kritisiert. Das gehört in einem Job, in dem auch bei den Zuschauern so viele Emotionen im Spiel sind, einfach dazu.»

Ruefers Emotionen kamen denn auch nicht überall schlecht an, wie folgende Tweets beweisen:

Mehr als 1,6 Millionen aus der Schweiz schauten zu Wie SRF in einer Mitteilung schreibt, verfolgten bis zu 1,612 Millionen Zuschauende aus der Deutschschweiz den Schweizer Achtelfinal-Coup bei der live auf SRF zwei. Im Durchschnitt über das komplette Spektakelspiel – vom Anpfiff um 21.00 Uhr bis zur entscheidenden Penaltyparade von Yann Sommer um 23.45 Uhr – waren 1,428 Millionen Personen auf SRF zwei zugeschaltet. Dieser Durchschnittswert entspricht einem Marktanteil von 72,1 Prozent.