Sat.1-Moderatorin: Alina Merkau erntet Kritik wegen TV-Auszeit

Die zweifache Mutter lässt das nicht auf sich sitzen. «Das war das letzte Mal, dass wir das so frei machen konnten, bevor meine Tochter in die Schule kommt», wehrt sie sich.

Auf Instagram zeigte sich Alina Merkau in den letzten Wochen in Afrika am Strand oder in den österreichischen Bergen. Die Moderatorin hat sich im Dezember eine dreimonatige Auszeit von ihrem Job beim «Sat-1-Frühstücksfernsehen» genommen, um mit ihrer Familie um die Welt zu reisen und eine Pause vom Berufsalltag einzulegen. Einigen ihrer Followerinnen und Follower stösst dies jedoch sauer auf.