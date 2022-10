Brasilien : Satan, Pädophilie und Kannibalismus – so schmutzig kämpfen Lula und Bolsonaro

Der Wahlkampf in Brasilien zwischen Jair Bolsonaro und Luiz Inácio Lula da Silva nimmt kurz vor den Wahlen teils groteske Formen an.

Der Wahlkampf in Brasilien nimmt kurz vor der Stichwahl immer wüstere Formen an.

Kurz vor der Präsidentenwahl in Brasilien scheinen alle Hemmungen zu fallen: Das Team des rechten Amtsinhabers Jair Bolsonaro vergleicht dessen linken Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva mit dem Teufel und rückt ihn in die Nähe eines mächtigen Verbrechersyndikats. Lulas Wahlkämpfer keilen zurück und stellen den Staatschef als Kannibalen und Pädophilen dar.

Lula hatte die erste Runde der Wahl am 2. Oktober überraschend knapp vor Bolsonaro gewonnen. Vor der Stichwahl am Sonntag ist das Rennen völlig offen – und beide Kandidaten kämpfen derzeit mit fast allen Mitteln um jede Stimme. Lulas Team reagiere auf Bolsonaros schmutzige Taktik inzwischen mit einer ähnlichen Strategie, sagt Professor Carlos Melo von der Insper-Hochschule in São Paulo. «Es ist nur natürlich, dass in solch einem Krieg am Ende alle mitmachen.»