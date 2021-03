83 Prozent der Weltbevölkerung wohnen an einem Ort, an dem es nachts einen unnatürlich hellen Himmel gibt. Das besagt eine neue Studie (PDF) im Fachmagazin «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society». Das Problem sei nicht nur die Beleuchtung von Fabriken, Strassen, Büro- und Wohngebäuden, schreibt die «International Dark-Sky Association». Auch Satelliten in der Erdumlaufbahn seien am Verlust der Dunkelheit mitschuldig. Sie sollen den Himmel in der Nacht um etwa zehn Prozent aufhellen, schätzen die Autoren der Studie. Das habe zur Folge, dass es schon jetzt keinen absolut dunklen Ort mehr auf der Erde gibt.