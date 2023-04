Waffenfähiges Atommaterial: Satellitenbilder zeigen hohe Aktivität in nordkoreanischer Atomanlage

Satelliten-Bilder von Nordkoreas wichtigster Atomanlage zeigen Experten zufolge ein hohes Mass an Aktivität auf dem Gelände. Wie die auf Nordkorea spezialisierte US-Website «38» North am Samstag erklärte, deuten die zwischen dem 3. und 17. März aufgenommenen Bilder darauf hin, dass der Bau eines experimentellen Leichtwasserreaktors auf der Atomanlage Yongbyon «kurz vor der Fertigstellung» steht.

Die Bilder zeigen demnach auch, dass ein Reaktor mit einer Leistung von fünf Megawatt in Yongbyon weiter in Betrieb ist und mit einem Neubau an der Urananreicherungsanlage der Anlage begonnen wurde. Laut den Experten könnten die Aktivitäten in Yongbyon mit der Vorgabe von Machthaber Kim Jong Un zusammenhängen, die Produktion von waffenfähigem Atommaterial auszuweiten.