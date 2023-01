Ukraine-Krieg : Satellitenbilder zeigen Zerstörung in umkämpfter Stadt Soledar

Die Kämpfe in Soledar im ukrainischen Oblast Donezk dauern an.

Trotz des Versuchs der ukrainischen Streitkräfte , die Kontrolle über die heftig umkämpfte ostukrainische Stadt Soledar zu behalten, ist die Situation dort nach ukrainischen Angaben «schwierig». «Die heftigsten und schwersten Kämpfe dauern heute in der Region Soledar an», sagte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Ganna Maljar am Donnerstag vor Journalisten. «Trotz der schwierigen Situation kämpfen die ukrainischen Soldaten hartnäckig», sagte sie.

«Blutigste» Gefechte seit Beginn der russischen Invasion

Die Behauptung der russischen Söldnergruppe Wagner, sie habe die Stadt in der Region Donezk eingenommen, war am Mittwoch sowohl von Moskau als auch von Kiew zurückgewiesen worden. Anfang dieser Woche hatte der Chef der Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin, behauptet, die Miliz habe Soledar erobert. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte daraufhin, die Kämpfe dauerten an. Auch die Ukraine bestritt eine vollständige Übernahme.