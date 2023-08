Sattel : Etwa 35 Personen mussten aus Gondelbahn evakuiert werden 

Die Drehgondelbahn Stuckli Rondo ist am Sonntag wegen eines technischen Defekts stillgestanden.

Die Drehgondelbahn Sattel-Mostelberg ist am Sonntag wegen eines technischen Defekts stillgestanden. Der Zwischenfall ereignete sich gegen elf Uhr, in den Gondeln befanden sich 30 bis 35 Personen, wie Pirmin Moser, Verwaltungsrat der Sattel-Hochstuckli AG auf Anfrage sagte. Sie mussten zwischen 70 und 90 Minuten in den Gondeln ausharren, bevor sie aus ihrer Lage befreit werden konnten.