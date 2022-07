Basel: Sattelschlepper erfasst Roller – schwere Verkehrsbehinderungen

Unfall bei der Kreuzung Münchensteinerstrasse/Grosspeterstrasse. Es empfiehlt sich, das Gebiet zu umfahren, will man über die Auffahrt Basel City Süd auf die A2.

Am Mittwochmorgen kam es in Basel zu einem Unfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Roller. Der Verkehr ist im Bereich Nauenstrasse und Münchensteinerstrasse stark beeinträchtigt. Das Gebiet, insbesondere der Weg zur A2-Einfahrt Basel-City Süd, sollte gemieden werden.

Drei Polizeiwagen, eine Ambulanz und der Notarzt waren am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr bei der Kreuzung Münchensteinerstrasse und Grosspeterstrasse in Basel vor Ort. Ein Mann sass bedrückt am Boden, ein weiterer schien der Polizei als Zeuge den Unfallhergang zu beschreiben. Währenddessen wurde der verunfallte Motorradfahrer von der Notfallsanität betreut.