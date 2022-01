Bei Niederbipp BE – Sattelschlepper kommt von Autobahn ab und reisst Zaun nieder

Aus bisher ungeklärten Gründen verlor der Lenker eines Sattelschleppers am Donnerstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich kam er in der Nähe von Niederbipp BE von der Strasse ab. «In der Folge durchbrach der Sattelschlepper den Wildschutzzaun und fuhr im angrenzenden Wiesland in einen Erdhaufen», sagt Chantal Wälchli, Mediensprecherin der Kapo Solothurn.