Verrückter Plan - Saudi-Arabien will mit Italien die WM 2030 austragen

Ursprünglich plante Saudi-Arabien dem Vernehmen nach, sich gemeinsam mit Marokko und Ägypten für die Austragung der WM 2030 zu bewerben. Diese sogenannte MENA-Bewerbung (Middle East, North Africa) wird nun wohl aber nicht ins Rennen geschickt, weil es Bedenken bezüglich der Infrastruktur und der Sicherheit in Marokko und Ägypten gäbe. Darüber hinaus sei auch der kommerzielle Erfolg in diesen Ländern nicht auf dem Niveau gewährleistet, wie sich das die Fifa vorstellen soll.

Saudi-Arabien/Italien vs. Grossbritannien/Irland?

Bereits vergeben sind die beiden nächsten Weltmeisterschaften. Während die Endrunde in Katar im Dezember 2022 stattfindet, ist für die Austragung der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA zurzeit die Auswahl der Host-Cities im Gange. Von ursprünglich 43 sich bewerbenden Städten in Nordamerika sind nun noch 22 im Rennen. Die endgültige Wahl der WM-Standorte will die Fifa im Verlauf des nächsten Jahres abschliessen.