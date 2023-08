Saudi-Clubs in der Champions League? Die Uefa reagiert wütend

Nach den Transfers von vielen Stars wie Neymar, Firmino oder Cristiano Ronaldo gab es zuletzt Gerüchte, dass Saudiarabien nun den nächsten Coup plant . So sollen die Saudi-Clubs nach den Fussball-Champions auch die Champions League haben wollen. Die italienische «Calcio E Finanza» berichtete etwa, dass die Saudi Pro League plane, dem Meister ab der Saison 2024/25 einen Startplatz in der Königsklasse per «Wildcard»-Platz zu ermöglichen. Auch die «Marca» schrieb von Gesprächen.

Spielen die Fussball-Stars also bald in Europa gegen den FC Bayern München, Barcelona und Manchester City? Wohl kaum. So spricht die Uefa gegenüber 20 Minuten Klartext und ist sauer. Zvonimir Boban, technischer Direktor und Fussballchef beim europäischen Fussballverband, lässt in einem schriftlichen Statement ausrichten: «Es ist eine verrückte Erfindung einer angeblich seriösen Zeitung aus Italien.»

«Wir leben in diesem Wahnsinn»

Die Champions-League-Saison startet in dieser Saison am 19. und 20. September mit dem ersten Spieltag. Am 31. August werden in Monaco die Gruppen ausgelost. Während Servette in dieser Woche in der Quali zur Königsklasse an den Glasgow Rangers scheiterte, treffen die Young Boys in den Playoffs zur Champions League auf den israelischen Meister Maccabi Haifa. Schon kommende Woche geht es für die Berner nach Israel, das Rückspiel steigt eine Woche später.