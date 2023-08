Saudi-Clubs wollen die Champions League erobern

Cristiano Ronaldo bald zurück in der Champions League in Europa?

So soll der Saudi-Meister bald in der europäischen Champions League spielen.

Im Januar machte Cristiano Ronaldo mit seinem Transfer zu Al-Nassr den Anfang, zuletzt war es Neymar, der von PSG zu Al-Hilal wechselte . Die Liste könnte man an dieser Stelle noch lange fortführen: Sadio Mané (Al-Nassr), Riyad Mahrez oder Firmino (beide Al-Ahli) – unzählige Stars wechselten in der letzten Zeit von Europa nach Saudiarabien.

Und nun planen die Saudi-Clubs den nächsten Coup. So wollen sie nach den Fussball-Champions auch die Champions League haben. So berichtet etwa die italienische «Calcio E Finanza», dass die Saudi Pro League plane, dem Meister ab der Saison 2024/25 einen Startplatz in der Königsklasse per «Wildcard»-Platz zu ermöglichen. Ab dieser Spielzeit nimmt der europäische Dachverband eine grosse Format-Reform vor. Es wird auf ein einheitliches, meisterschaftsähnliches System mit 36 statt wie bisher 32 Teams umgestellt.