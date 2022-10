Stellenabbau: So will sich die Credit Suisse retten

Quartalszahlen : Saudi-Geld und 9000 Stellen weg – so will sich die CS retten

Der Schweizer Grossbank Credit Suisse geht es nicht gut. Die neusten Zahlen zeigen Verluste auf, die selbst Analysten so nicht erwartet hätten. Mit der Saudi National Bank holt die CS einen finanzkräftigen Partner an Bord.

Der Sitz der Saudi National Commercial Bank (NCB) in Riad, Saudi Arabien.

Die Credit Suisse hat am Donnerstag ihre Zahlen für das dritte Quartal von 2022 herausgegeben. Demnach macht die Bank einen Verlust von über vier Milliarden Franken. Es war der vierte Quartalsverlust in Folge, und er fiel noch höher aus, als Analysten erwartet hatten. «Wir wiesen einen den Aktionären zurechenbaren Reinverlust von 4,0 Milliarden Franken aus, gegenüber einem den Aktionären zurechenbaren Reingewinn von 434 Millionen Franken im dritten Quartal 2021», wie die Grossbank in einer Medienmitteilung schreibt. Mit den unten aufgeführten Massnahmen möchte die Grossbank das Ruder rumreissen.