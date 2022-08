UNO ist entsetzt : Saudiaraberin wegen Tweet zu 34 Jahren Gefängnis verurteilt

Die Studentin der Zahnmedizin, die an der Universität in Leeds in Grossbritannien promovierte, war im Januar 2021 während eines Heimaturlaubs festgenommen worden.

1 / 3 Salma al-Schebab wurde zu 34 Jahren Haft verurteilt: Grund dafür sind regierungskritische Twitter-Botschaften der 34-Jährigen. Screenshot Twitter Die Doktorandin und Mutter zweier Kinder wurde in Saudiarabien zu einer 34-jährigen Haftstrafe verurteilt. Screenshot Twitter Die UNO wirft Saudiarabien vor, «Verteidiger von Menschenrechten und Kritiker anzugreifen, einzuschüchtern und sich an ihnen zu rächen». AFP

Darum gehts Salma al-Schebab ist wegen regierungskritischer Twitter-Botschaften zu 34 Jahren Haft verurteilt worden.

Die Vereinten Nationen zeigen sich schockiert über das Urteil.

Das Urteil erfolgte vor dem Hintergrund eines harten Vorgehens gegen Menschenrechtsaktivisten in dem ölreichen Golfstaat.

Die Vereinten Nationen haben mit Empörung auf die Verurteilung einer Frau in Saudiarabien zu 34 Jahren Gefängnis wegen regierungskritischer Twitter-Botschaften reagiert. «Wir sind entsetzt über die Verurteilung der saudiarabischen Doktorandin Salma al-Schebab im Zusammenhang mit einer Reihe von Tweets und Retweets zu politischen und Menschenrechtsthemen in Saudiarabien», erklärte die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros, Liz Throssell, am Freitag.

Ihr wird vorgeworfen, «die öffentliche Ordnung zu stören»

Die 34-jährige Frau «hätte wegen dieses Verhaltens niemals festgenommen und angeklagt werden dürfen», kritisierte Throssell. Die Studentin der Zahnmedizin, die an der Universität in Leeds in Grossbritannien promovierte, war im Januar 2021 während eines Heimaturlaubs festgenommen worden. Am 9. August wurde sie zu 34 Jahren Haft verurteilt, weil sie durch die Veröffentlichung ihrer Twitter-Botschaften Regierungskritikern geholfen habe, «die öffentliche Ordnung zu stören», wie es in den Gerichtsdokumenten hiess. Zudem darf die zweifache Mutter im Anschluss an ihre Haftstrafe 34 weitere Jahre nicht ins Ausland reisen.

Die Universität schrieb zu dem Urteil auf Twitter: «Wir sind zutiefst besorgt über die jüngste Entwicklung in Salmas Fall und suchen Rat, ob wir sie irgendwie unterstützen können. Unsere Gedanken sind bei Salma, ihrer Familie und ihren Freunden in unserer eng verbundenen Gemeinschaft.»

Saudiarabien wolle Kritiker einschüchtern

Das Urteil erfolgte vor dem Hintergrund eines harten Vorgehens gegen Menschenrechtsaktivisten und -aktivistinnen in dem ölreichen Golfstaat Saudiarabien, von denen viele mit Haftstrafen und Reiseverboten belegt wurden. Throssell erklärte, Al-Schebabs «ausserordentlich lange Haftstrafe» verstärke die «abschreckende Wirkung für Regierungskritiker und die Zivilgesellschaft insgesamt».

Dies sei «ein weiteres Beispiel dafür, wie die Behörden die Anti-Terror-Gesetze und die Gesetze gegen Cyberkriminalität als Waffe einsetzen, um Verteidiger von Menschenrechten und Kritiker anzugreifen, einzuschüchtern und sich an ihnen zu rächen», erklärte die UN-Sprecherin weiter.

Throssell forderte die Behörden auf, Al-Schebab freizulassen und alle Verurteilungen von Menschenrechtsverteidigern wegen freier Meinungsäusserung zu überprüfen. Dies schliesse inhaftierte Frauen ein, die Reformen diskriminierender Praktiken gefordert hätten, sowie religiöse Führer und Journalisten.

Erst kürzlich war in Saudiarabien die populäre Tiktokerin Tala Safwan verhaftet worden, weil sie sexuell anzügliche Inhalte gepostet haben soll.

