WM 2034: Fifa bestätigt Saudiarabien als Gastgeber

Darum gehts Australien zieht sich als WM-Ausrichter 2034 zurück.

Damit wird Saudiarabien das Turnier austragen.

Am Dienstagabend bestätigt die Fifa-Präsident Gianni Infantino diesen Entscheid.

Die nächste Wüsten-WM kommt! Australien wollte sich nicht für die Fussball-Weltmeisterschaft der Männer 2034 bewerben und machte damit den Weg für Saudiarabien frei. «Wir haben die Möglichkeit geprüft, uns um die Ausrichtung der Fussball-WM zu bewerben, und sind nach Abwägung aller Faktoren zu dem Schluss gekommen, dies für den Wettbewerb 2034 nicht zu tun», teilte der australische Fussball-Verband FA am Dienstag mit.

Am Dienstagabend bestätigt die Fifa dann: Die WM 2034 wird definitiv in Saudiarabien stattfinden. «Fussball vereint die Welt wie keine andere Sportart, die Weltmeisterschaft ist das perfekte Schaufenster für eine Botschaft der Einheit und Integration», so Präsident Gianni Infantino auf Instagram. «Verschiedene Kulturen können zusammen sein.» Zu welchem Zeitpunkt das Turnier ausgetragen wird, ist unklar. Kommt es zur nächsten Winter-WM in der Wüste? Möglich. Auch in Saudiarabien herrschen im Sommer Temperaturen bis um die 50 Grad.

Australiens Chancen gegen null

Anfang Oktober hatte bereits die Asiatische Fussballkonföderation (AFC) die saudische Bewerbung unterstützt. Nachdem dann über eine gemeinsame Bewerbung von Australien, Indonesien und Neuseeland oder von Australien, Indonesien, Malaysia und Singapur spekuliert worden war, bekundete Indonesien schlussendlich ebenfalls die Unterstützung für Saudiarabien. Dadurch sanken die ohnehin geringen Chancen der Australier gegen null. In der Erklärung des australischen Verbandes wurde Saudiarabien aber weder erwähnt noch die Bewerbung des Golfstaates unterstützt.

Die Fifa hatte zuletzt eine Grundsatzentscheidung für die Ausrichtung der WM 2030 zu Beginn in Uruguay, Argentinien und Paraguay sowie dann in Marokko, Spanien und Portugal getroffen, die vom Fifa-Kongress noch abgesegnet werden muss. Deshalb können sich für das 2034er-Turnier nur Nationen aus Asien und Ozeanien bewerben. Saudiarabien hatte seine Absichten fast unmittelbar im Anschluss an die 2030-Entscheidung mitgeteilt. Saudiarabien steht wie der vergangene WM-Ausrichter Katar wegen der Menschenrechtslage und Sportswashing in der Kritik – lockt seit diesem Jahr Fussballsuperstars wie Cristiano Ronaldo oder Neymar mit Wahnsinnslöhnen in die Wüste.

Australien will nun versuchen, sich die Austragungsrechte für die Club-WM 2029 und die Frauen-Asienmeisterschaft 2026 zu sichern. Für Letztere hat sich Saudiarabien ebenfalls beworben. «Wir glauben, dass wir in einer starken Position sind, um den ältesten internationalen Frauenwettbewerb der Welt, den AFC Women’s Asian Cup 2026, auszurichten und dann die besten Mannschaften des Weltfussballs für die Club-WM 2029 zu empfangen», hiess es in der Erklärung.

