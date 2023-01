Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez wird gelobt

Mit ihrem Outfit hat Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez bei der Vorstellung des Fussball-Superstars bei seinem neuen Arbeitgeber in Saudiarabien wohl alles richtig gemacht. Die 28-jährige Argentinierin trug bei der Empfangszeremonie in Riad eine Abaya, was ihr viel Lob der saudischen Medien einbrachte.

Frauen in Saudiarabien ziehen dieses lange schwarze Gewand in der Öffentlichkeit üblicherweise über ihrer Kleidung an. Rodriguez respektiere die Traditionen des Königreichs, hiess es in einem Zeitungsbericht. Demnach soll sie die Abaja während der WM im Dezember in Katar gekauft haben, wo Ronaldo mit Portugals Nationalteam im Viertelfinal ausgeschieden war, nachdem das Land im Achtelfinal die Schweizer Nati besiegt hatte.