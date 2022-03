Jemen : Saudiarabien verkündet Waffenruhe während des Ramadan

Mit einer Waffenruhe im Jemen während des Fastenmonats soll ein «positives Umfeld für einen Friedensschluss» geschaffen werden, heisst es aus Riad.

Zuerst dreitägige Waffenruhe

Die Huthi-Rebellen wollten allerdings nicht an dem Treffen in der saudiarabischen Hauptstadt Riad – in ihren Augen Feindgebiet – am Mittwoch teilnehmen. Dort versammeln sich Vertreter der international anerkannten jemenitischen Regierung, der USA und der UNO.