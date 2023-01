Lionel Messi: Saudi-Club Al-Hilal lockt Superstar mit Luxus-Gehalt

Saudis träumen vom grössten Fussball-Stadtderby der Welt

Messi amtet bereits als Tourismus-Botschafter von Saudiarabien. Noch habe der Argentinier aber kein schriftliches Angebot erhalten. Nach dem Transfer von Ronaldo kursierten aber bereits Fotos auf Social Media, wie Al-Hilal Messi-Trikots im Fanshop verkaufte. Und laut «The New Arab» soll bereits Messis Vater und Berater Jorge (65) in Saudiarabiens Hauptstadt Riad eingetroffen sein, um über einen möglichen Transfer zu sprechen.

PSG will derweil unbedingt mit Messi, der in dieser Woche nach seinem WM-Sonderurlaub ein Tor beim 2:0-Erfolg gegen Angers schoss, verlängern. Paris-Trainer Christophe Galtier (56) sagte: «Ich weiss, dass es Gespräche gibt und dass sich die Geschäftsführung mit Leo ausgetauscht hat.» Aber er wisse nicht, wie der Stand der Dinge sei. Galtier: «Leo scheint mir in Paris glücklich zu sein, aber es wird an ihm liegen.»