CS-Deal: Saudis wollten CS übernehmen – doch die Behörden sollen abgelehnt haben 

Am 19. März 2023 informierten Bund und Nationalbank über die Übernahme der CS.

Der Bundesrat verkündete am Sonntagabend, 19. März 2023, an einer Medienkonferenz, dass die Credit Suisse für rund drei Milliarden Franken von der UBS übernommen wird. Am 12. Juni 2023 wurde schliesslich die formelle Übernahme abgeschlossen.