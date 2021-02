Ludschain al-Hathlul : Saudische Aktivistin ist auf freiem Fuss

Ludschain al-Hathlul wurde am Mittwoch aus dem Gefängnis entlassen. Die saudische Frauenrechtlerin war vor allem durch die Kampagne für ein Ende des Autofahrverbots für Frauen bekannt geworden.

VIA REUTERS

Al-Hathlul zählte zu den international bekanntesten Aktivisten in der in der streng islamischen Monarchie Saudi-Arabien und wurde vor allem durch die Kampagne für ein Ende des Autofahrverbots für Frauen bekannt. Sie wurde festgenommen, kurz bevor das Fahrverbot aufgehoben wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte die Höchststrafe von 20 Jahren Haft gefordert (im Bild: Der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman).

Die 31-jährige Ludschain al-Hathlul wurde zu 5 Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Nach mehr als zweieinhalb Jahren wurde sie am 10. Februar 2021 freigelassen.

Mehr als zweieinhalb Jahre nach ihrer Festnahme in Saudi-Arabien ist die prominente Frauenrechtlerin Ludschain al-Hathlul aus dem Gefängnis entlassen worden. «Ludschain ist zu Hause!", schrieb ihre Schwester Lina al-Hathlul am Mittwoch im Online-Dienst Twitter. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von der 31-jährigen Aktivistin.

Die 31-Jährige war im Mai 2018 mit rund einem Dutzend anderer Frauenrechtsaktivistinnen festgenommen worden, an deren Seite sie seit langem gegen das Autofahrverbot für Frauen gekämpft hatte. Nur wenige Wochen später wurde das seit Jahrzehnten geltende Fahrverbot aufgehoben.

Früher freigelassen als erwartet

Ende Dezember wurde al-Hathlul auf der Grundlage eines Anti-Terror-Gesetzes zu fünf Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Da sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft gesessen hatte sowie aufgrund von Bewährungsregeln war mit ihrer Freilassung in diesem Frühjahr gerechnet worden.

Eine «willkürlich» Festnahme

Bidens Vorgänger Donald Trump hatte ein äusserst enges Verhältnis zum Königshaus in Riad gepflegt, in dem er einen der wichtigsten Verbündeten gegen den Iran sah. Auch die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 im saudiarabischen Konsulat in Istanbul führte zu keiner wesentlichen Störung der Beziehungen zwischen der Trump-Regierung und Riad.