Ex-König Juan Carlos : Saudische Millionen für sein Schweizer Liebesnest

Spaniens ehemaliger König Juan Carlos investierte Geld aus Saudiarabien in eine Waadtländer Luxuswohnung für seine Geliebte, wie Vernehmungsprotokolle zeigen.

Der ehemalige König ist in eine Schmiergeld-Affäre verwickelt.

Der emeritierte König von Spanien verlässt den Zarzuela-Palast in Madrid und zieht ins Ausland. (Archivbild)

Verhörprotokolle der Genfer Staatsanwaltschaft zeigen, wie Juan Carlos 100 Millionen aus Saudi a rabien in der Schweiz versteckte und damit seiner Mätresse eine Luxuswohnung finanzierte. Die Protokolle liegen der « SonntagsZeitung » und « Le Matin Dimanche » vor. Sie stammen von Verhören des Staatsanwalts Yves Bertossa in den vergangenen zwei Jahren mit der ehemaligen Geliebten des Königs sowie seinem Genfer Vermögensberater, seinem Anwalt und Genfer Bankiers. Gegen sie alle hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Im obersten Stockwerk des Hotels Royalp in Villars-sur-Ollon bietet die «Präsidentensuite» eine herrliche Aussicht auf die Bergwelt des Waadtlandes. Nun steht sie für 4,8 Millionen Franken zum Verkauf. Sie diente einst als Liebesnest des spanischen Königs Juan Carlos und Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Geld vom saudischen König

In den Kauf der Wohnung floss ein Teil jener 100 Millionen Dollar, die Juan Carlos 2008 vom saudiarabischen König Abdullah erhalten hatte und die er auf einem Schweizer Konto vor der spanischen Steuer und seiner Familie versteckt hielt, wie die «SonntagsZeitung» weiter schreibt. Erst diesen März enthüllten die Zeitungen von Tamedia die Existenz des Kontos.

In der Schweiz und in Spanien laufen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Geldwäscherei gegen den ehemaligen König und seine mutmasslichen Helfer. Der 82-jährige Juan Carlos hat sich in die Vereinigten Arabischen Emirate abgesetzt.