Uganda : Saudischer Tourist beim Pinkeln von aggressivem Elefanten totgetrampelt

Tödlicher Zwischenfall im beliebten Murchison Falls National Park in Uganda: Als eine Gruppe Touristen aus ihrem Auto stieg, um eine Pinkelpause einzulegen, wurde ein Tourist aus Saudiarabien von einem Elefanten getötet.

Eine Gruppe von Touristinnen und Touristen war am Dienstag in einem Toyota-Grossraumvan im beliebten Ausflugsziel Murchison-Falls-Nationalpark in Richtung der Stadt Arua unterwegs, als es zum Vorfall kam. Die Besucherinnen und Besucher hatten angehalten, um sich zu erleichtern. Ein saudiarabischer Tourist hatte sich etwas weiter als die anderen drei Gruppenmitglieder vom Auto entfernt, als eine Herde Elefanten auf sie losstürmte.