Aktualisiert 04.05.2020 02:48

Coronavirus



«Sawiris hat keine Ahnung, wie es in Tessiner Spitälern aussah»

Der Lockdown der Schweiz habe für ein paar Hundert weniger Tote Milliarden Franken vernichtet, kritisiert der ägyptische Investor Samih Sawiris. Ein Gesundheitsökonom und Politiker widersprechen ihm heftig.

von Bettina Zanni

1 / 10 Gesundheitsökonom Willy Oggier widerspricht heftig. «Beim Lockdown ging es darum, die Spitäler zu entlasten und so nicht Hunderte, sondern Tausende Menschenleben zu retten», sagt er. KEYSTONE «Bergamo liegt sehr nahe an der Schweiz. Diese Todesfälle zeigen, dass die Bedrohungslage bei uns sehr ernst war» , sagt Willy Oggier. KEYSTONE Auch bei Schweizer Gesundheitspolitikern von links bis rechts punktet Samih Sawiris mit seinen Aussagen nicht. «Tote in der Schweiz gegen Tote woanders aufzuwiegen, ist sehr problematisch», sagt SP-Nationalrätin Barbara Gysi. KEYSTONE

Darum gehts Laut dem ägyptischen Tourismusunternehmer Samih Sawiris nahm die Schweiz grosse wirtschaftliche Verluste in Kauf, um im Verhältnis dazu wenige Menschenleben zu retten.

Ein Zehntel des Geldes, das gerade vernichtet werde, würde in Ländern wie Ägypten bereits Hunderttausenden kranken Menschen helfen, so Sawiris.

Nicht Hunderte, sondern Tausende Menschenleben seien in der Schweiz gerettet worden, entgegnet Gesundheitsökonom Willy Oggier.

Gesundheitspolitiker halten Samih Sawiris’ Vergleich für unethisch.



Für sechs Wochen wurde die Schweizer Wirtschaft in den Tiefschlaf versetzt. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) schätzt, dass sich die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten der Corona-Krise allein in den Monaten März bis Juni auf 32 Milliarden Franken belaufen.

Der ägyptische Tourismusunternehmer Samih Sawiris geht mit dem Schweizer Lockdown hart ins Gericht. In der Schweiz gingen Milliarden von Franken verloren, damit es einige Hundert weniger Tote gebe, kritisiert er in der «SonntagsZeitung». Laut Sawiris steht der Aufwand, um an Covid-19 erkrankte Menschen unter 60 Jahren zu retten, in keinem Verhältnis zum wirtschaftlichen Schaden.

Das hohe Niveau des Schweizer Gesundheitssystems koste Geld – Geld, das gerade vernichtet werde, prangert er an. Ein Zehntel dieser Summen würden in Ländern wie Ägypten bereits Hunderttausende Menschenleben retten. Alleine an Durchfall würden in seinem Heimatland jährlich 50’000 Neugeborene sterben.

«Bedrohungslage war bei uns sehr ernst»

Der Gesundheitsökonom Willy Oggier widerspricht heftig. «Beim Lockdown ging es darum, die Spitäler zu entlasten und so nicht Hunderte, sondern Tausende Menschenleben zu retten», sagt er. Den Berechnungen von Ökonomen zufolge sind im Raum Bergamo (die Provinz zählt rund eine Million Einwohner, Anm. der Red.) über 4000 Menschen direkt oder indirekt am Coronavirus gestorben. «Bergamo liegt sehr nahe an der Schweiz. Diese Todesfälle zeigen, dass die Bedrohungslage bei uns sehr ernst war.»



Samih Sawiris habe offenbar auch keine Ahnung, wie es in den Tessiner Kliniken ausgesehen habe, vermutet Oggier. «In den Spitälern waren sie am Anschlag. Hätte man den Lockdown nur eine Woche später gemacht, wäre die ganze Schweiz zum Hochrisikogebiet geworden.»



Laut Oggier hinkt Sawiris Vergleich der wirtschaftlichen Verluste des Lockdowns mit dem Schaden, den die Menschen in Ägypten erleiden. So seien etwa die Durchfallerkrankungen auf die schlechten gesundheitlichen und hygienischen Verhältnisse zurückzuführen. «Ägypten könnte das Problem sofort lösen, wenn es wollte. Eine Pandemie hingegen kommt plötzlich und man weiss nicht, wie sie verläuft.» Auch ein gut funktionierendes Gesundheitssystem wie in der Schweiz sei vor einer Epidemie nicht gefeit. «Das Problem ist, dass man bei einer Pandemie immer erst im Nachhinein weiss, was wirkte und was nicht.»

Bund könne dennoch helfen

Auch bei Schweizer Gesundheitspolitikern von links bis rechts punktet Samih Sawiris mit seinen Aussagen nicht. «Tote in der Schweiz gegen Tote woanders aufzuwiegen, ist sehr problematisch», sagt SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Der Bundesrat habe den Auftrag, für die eigene Bevölkerung zu schauen, sich aber auch für die internationale Solidarität zu engagieren. «Ansonsten könnte man jeden investierten Franken im Inland infrage stellen, weil man damit in einem Entwicklungsland im Verhältnis zur Schweiz mehr Leben retten oder Kinder ernähren könnte.»



Für Gysi steht aber fest, dass der Bund trotz der wirtschaftlichen Verluste eine Verantwortung hat und Menschen in anderen Ländern helfen kann und muss. Am 30. April zeichnete sich dies bereits ab. Da die Pandemie Entwicklungsländer besonders hart trifft, gab der Bundesrat bekannt, diese Länder mit 400 Millionen Franken zusätzlich unterstützen zu wollen.

«Ethisch nicht vertretbar»

Der wirtschaftliche Schaden des Lockdowns sei extrem hoch, sagt SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer. «Wenn die Wirtschaft nicht läuft, fehlt auch der Gesundheit das Geld.» Die Schweiz hätte den Lockdown wahrscheinlich verhindern können, wenn der Bund genügend Masken und Desinfektionsmittel an Lager gehabt hätte. «Mit einer Maskenpflicht und frühzeitig geschlossenen Grenzen wäre es möglich gewesen, die Epidemie zu bremsen.»

Dennoch könne sie die Meinung von Samih Sawiris nicht teilen, so Schläpfer. «Zu sagen, die kranken Menschen in der Schweiz seien weniger wert als die kranken Kinder in Ägypten, ist ethisch nicht vertretbar.» Ohnehin habe Sawiris der Schweiz nicht zu diktieren, wie sie ihr Geld einzusetzen habe.