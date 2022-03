Vail Resorts : Sawiris verkauft Mehrheit an Skigebiet für 150 Millionen Franken

Das Skigebiet Andermatt-Sedrun bekommt einen neuen Besitzer: Das US-Unternehmen Vail Resorts übernimmt für 149 Millionen Franken eine Mehrheit von 55 Prozent an Samih Sawiris’ Andermatt-Sedrun Sport AG.

1 / 4 Das Skigebiet Andermatt-Sedrun soll dank einer Finanzspritze aus den USA … www.andermatt-swissalps.ch/ Valentin Luthiger … neuen Schwung erhalten. Das Geld soll … www.andermatt-swissalps.ch/ Valentin Luthiger … sowohl in den Ausbau des «Gästeerlebnisses» auf den Pisten ... www.andermatt-swissalps.ch/ Valentin Luthiger

Darum gehts Das US-Unternehmen Vail Resorts steigt mit 150 Millionen Franken in Samih Sawiris’ Andermatt-Sedrun Sport AG ein.

Damit wird das Unternehmen Mehrheitsaktionär.

Es ist das erste Mal, dass Vail Resorts aus Colorado in ein europäisches Skigebiet investiert.

Der laut eigenen Worten weltweit führende Skigebietsbetreiber Vail Resorts Inc. mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Colorado hat heute angekündigt, rund 149 Millionen Franken in die Andermatt-Sedrun Sport AG zu investieren und eine Beteiligung in der Höhe von 55 Prozent zu erwerben.

Diese «strategische Partnerschaft» ist eine Premiere: Es ist die erste Investition von Vail Resorts in ein europäisches Skiresort. Der gesamte Transaktionsbetrag wird laut dem Unternehmen vollständig in die weitere Entwicklung der Destination investiert. Andermatt Swiss Alps AG (ASA) hält weiterhin rund 40 Prozent der Anteile an der Andermatt-Sedrun Sport AG. Vail Resorts besitzt und betreibt 40 Skiresorts in den USA sowie in Kanada und Australien.

Die Investition bestehe aus zwei Teilen, so Vail Resorts: 110 Millionen sollen «zur Verbesserung des Gästeerlebnisses auf dem Berg» – etwa für Lifte und Beschneiungsanlagen sowie Gastro- und Freizeitangebote – eingesetzt werden, 39 Millionen fliessen an die ASA und sollen für die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts in Andermatt und Sedrun, also für Immobilien, Hotels und Infrastruktur, verwendet werden.

«Starker Schub für Andermatt-Sedrun»

«Vail Resorts passt als Partner ideal zu unserem Ziel, Andermatt zur Prime Alpine Destination zu entwickeln», wird Samih Sawiris, Mehrheitseigentümer und VR-Präsident der Andermatt Swiss Alps AG, in der Medienmitteilung zitiert. Mit ihrer «hohen Kompetenz im Betrieb von integrierten Destinationen» und im Bereich Marketing sowie dem frischen Kapital werde das Unternehmen Andermatt-Sedrun einen starken Schub verleihen.

Ein Vertreter von Vail Resorts werde das Verwaltungsratspräsidium der Andermatt-Sedrun Sport AG übernehmen, die ASA wird den Vizepräsidenten stellen. Über Themen wie die zukünftige Organisation und andere werde im Laufe der nächsten Monate entschieden. Das Verhandlungsteam wurde laut Andermatt Swiss Alps von Naguib S. Sawiris, Mitglied des ASA-Verwaltungsrats und designierter VR-Präsident der Orascom Development Holding AG, geführt. Die Transaktion wird voraussichtlich vor der Skisaison 2022/23 abgeschlossen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!