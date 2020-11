Via Mobile-App verkauft die SBB seit Wochen ungültige Tickets: Bei Klassenwechsel-Billetts in Verbünden mit verschiedenen Via-Möglichkeiten tritt derzeit ein Fehler auf, bestätigt die SBB auf Anfrage. Somit fahren viele Passagiere trotz korrekt gekauftem Ticket unwissentlich schwarz – und können dafür gar gebüsst werden.

Nur knapp konnte Leser Robin Bühler dieser ungerechtfertigten Geldstrafe entkommen: Am vergangenen Mittwochmorgen löst er seinen Klassenwechsel von Eglisau nach Zürich kurz vor Fahrtantritt via Mobile-App der SBB. Bei der Kontrolle kommt heraus: Er fährt unwissentlich schwarz, sein Klassenwechsel ist noch gar nicht gültig.

Problem ist der SBB bekannt

Den Sachverhalt schilderte Robin Bühler der SBB via Mail und Facebook – und wurde enttäuscht: Er solle das Ticket via Webshop kaufen. Das Problem werde Ende November behoben. «Aber was ist mit all den Menschen, die unwissentlich mit einem ungültigen Billett reisen?» Nicht alle Kontrolleure seien freundlich oder gar bereit zu diskutieren. «Zudem war es eine äusserst unangenehme Situation, zwischen allen Passagieren als Schwarzfahrer dargestellt zu werden», sagt Bühler.