Einschränkungen im Bahnverkehr - Stromschlag bei SBB-Gleisarbeiten – 23-Jähriger schwer verletzt

In Horgen ZH war ein Mann am frühen Mittwochmorgen auf einem Mast an den Fahrleitungen der SBB mit Erdungsarbeiten beschäftigt. Um etwa 04.30 Uhr erlitt er einen Stromschlag und wurde schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, musste der 23-Jährige durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.