Ab 12. Dezember – SBB baut den neuen Fahrplan für Wintersportler aus

Direktverbindung vom Genfer- an den Bodensee

Der IC5 Genève Aéroport –Zürich HB–St. Gallen wird stündlich bis nach Rorschach verlängert und bietet dadurch direkte Verbindungen vom Genfer- an den Bodensee. Neu halten alle zwei Stunden die IC2-Züge in Altdorf – mit diesen reist man in 34 Minuten von Altdorf nach Bellinzona. Und mit der IR35-Linie Aare Linth entsteht dank der Kooperation zwischen Schweizerische Südostbahn (SOB) und SBB eine Direktverbindung von Bern nach Chur via Burgdorf–Zürich–Ziegelbrücke. Dadurch entstehen umsteigefreie Verbindungen für die Reisenden.

Nachtschwärmer und Frühpendler profitieren

Täglich fährt ein Nachtzug nach Amsterdam

Ab dem 12. Dezember fährt neu täglich ein Nachtzug von Zürich via Basel und Köln nach Amsterdam. Der Nightjet, der in einer Kooperation zwischen SBB und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) betrieben wird, fährt jeweils in Zürich um 21.59 und in Basel um 23.13 Uhr los. Um 9.01 Uhr kommt er in Amsterdam an. In der Gegenrichtung verlässt er Amsterdam um 20.30 Uhr und kommt in Basel SBB um 6.20 Uhr und in Zürich um 08.05 Uhr an.