Basel: Zwei Güterwaggons von SBB Cargo entgleisen bei Manöver

SBB-Mediensprecherin Fabienne Wittwer bestätigt den Vorfall gegenüber 20 Minuten. «Es gab weder verletzte Personen noch trat Gefahrengut aus», so Wittwer. Es sei jedoch Sachschaden an den Güterwagen sowie an der Infrastruktur entstanden. «Die Ursache ist noch unklar und wird untersucht», so Wittwer weiter. Auswirkungen auf den Personenverkehr habe es keine gegeben.