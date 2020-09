Die Löhne können also vorderhand bezahlt werden.

Die Corona-Krise hat den Güterverkehr lahmgelegt. SBB Cargo geht es deshalb finanziell schlecht. In einer Videobotschaft wandte sich das Unternehmen an seine Mitarbeiter und teilte mit, dass das Geld ausgehe. Damit seien die Löhne in Gefahr.