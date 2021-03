«Es scheint, als ob Tickets auch am Schalter oder an den Automaten nicht ausgestellt werden können», sagt Mediensprecher Raffael Hirt.

Davon war der Ticketverkauf via App, Webseite und auch an Schaltern und Automaten betroffen.

Am Montagabend gab es vorübergehend Probleme beim Ticketkauf auf der SBB und auch auf der Webseite. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt die SBB technische Probleme auf diversen Systemen. «Es scheint, als ob Tickets auch am Schalter oder an den Automaten nicht ausgestellt werden können», sagt Mediensprecher Raffael Hirt. Und was, wenn man genau jetzt ein Billet für die Heimreise braucht? «Wer ein Ticket lösen will und nicht kann, soll aktuell ohne Fahrschein einsteigen und sich aktiv beim Zugpersonal melden», so Hirt.