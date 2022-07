Keine freien Plätze in Bern : SBB erklärt Zug nach Zürich für «ausgebucht»

Gemäss Anzeigetafel am Bahnhof SBB war ein InterCity von Bern nach Zürich am Montagnachmittag ausgebucht. Ein «ausgebuchter Zug» in der Schweiz? Die SBB klärt auf.

1 / 4 Am Montag, 18. Juli, war der IC 1 von Bern nach St. Gallen um 16.31 Uhr «ausgebucht». Dies war der Anzeigetafeln am Bahnhof Bern zu entnehmen. Twitter In der Schweiz, wo ein offenes Bahnsystem herrscht und Platzreservationen freiwillig sind, kennt man das Problem «ausgebuchter Züge» eigentlich nicht. Die SBB erklärt, wie es zum Vorfall kommen konnte: «Zum einen konnte diese Verbindung nur mit einer statt mit zwei Doppelstock-Kompositionen geführt werden. Weiter hat die Störung auf der Bahn-2000-Strecke den Zugverkehr fast den ganzen Tag beeinträchtigt, was zu einer Verschiebung der Reisendenströmung geführt hat. So kam der Zug bereits mit mehr Reisenden in Bern an als üblich. Bei der Abfahrt im Bahnhof Fribourg waren bereits alle Plätze besetzt – nicht reserviert - sodass versucht wurde, die Reisenden ab Bern auf andere Verbindungen zu lenken.»

Eine Ankündigung auf den blauen Bildschirmen des Bahnhofs Bern sorgte für Aufsehen: «Zug ausgebucht», stand am Montagnachmittag, um 16.30 Uhr, auf den Anzeigetafeln des Perrons 8. Den Reisenden nach Zürich und St. Gallen wurde eine alternative Verbindung – der langsamere IR35 in Richtung Chur – angezeigt. In der Schweiz, wo ein offenes Bahnsystem herrscht und Platzreservationen freiwillig sind, kennt man das Problem «ausgebuchter Züge» eigentlich nicht. «Ein eher seltenes Bild im Bahnhof Bern», kommentiert so auch ein Berner Twitter-Nutzer die SBB-Anzeige vom Montagnachmittag. «Ausgebucht? Faszinierend…», meint ein anderer.

Beim ausgebuchten IC vom Montagnachmittag handle es sich auch tatsächlich um einen Sonderfall, wie die SBB auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt. Weil der Zug seit dem vorherigen Halt am Bahnhof Freiburg bis auf den letzten Platz besetzt war, habe man den Zug in Bern für «ausgebucht» erklärt.

Zu wenig Wagen, eine Störung und viele Pendler

Eine Kumulation verschiedener Umstände hätte zu dieser Situation geführt. Zum einen sei die Komposition nur mit einem anstatt mit zwei Doppelstock-Wagen geführt worden, sagt SBB-Sprecherin Jeannine Egi. «Weiter hat die Störung auf der Bahn-2000-Strecke den Zugverkehr fast den ganzen Tag beeinträchtigt, was zu einer Verschiebung der Reisendenströmung geführt hat. So kam der Zug bereits mit mehr Reisenden als üblich in Bern an», sagt Egi.

War ein Zustieg in Bern also gar nicht mehr möglich? Die SBB-Sprecherin verneint – das Einsteigen sei nach wie vor erlaubt gewesen. «Es konnte jedoch nicht sichergestellt werden, dass alle Reisenden einen Sitzplatz finden. Aus diesem Grund hat die SBB versucht, die Reisenden auf den IR35 mit Abfahrt um 16.39 Uhr zu lenken», so Egi.

Rote Männchen verraten erwartbare Auslastung

Dass man einen Zug für ausgebucht erklären muss, kommt bei der SBB sehr selten vor. Sitzplatz-Reservierungen, die bei der SBB fünf Franken kosten, sind laut Egi im Alltag nach wie vor nicht nötig. «Nur an Spitzentagen, wie etwa an Feiertags-Wochenenden, empfiehlt die SBB eine Sitzplatzreservation auf den beliebtesten Strecken.» Dabei handelt es sich vor allem um die Bahnlinien zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin.

Um das Pendlervolumen etwas abschätzen zu können, warnt die SBB ihre Pendler zudem auch vor: Seit mehreren Jahren existiert bei der SBB die sogenannte «Auslastungsanzeige» im SBB-Online-Fahrplan. Ein angezeigtes Symbol-Figürchen bedeutet eine tiefe Auslastung in der jeweiligen Klasse, zwei Figürchen eine mittlere Auslastung und die drei roten Figuren signalisieren eine hohe Auslastung im Zug. Die SBB nutzen für diese Einschätzung jeweils ihre Erfahrungswerte, die Wetterprognose oder bei internationalen Zügen den Stand der Platzreservation.