Erste Güterzüge fahren wieder durch den Gotthard-Basistunnel

Räumungsarbeiten an Unfallstelle zeitaufwändig



Beim ersten Güterzug, der die Oströhre in der Nacht auf Mittwoch von Süden her befuhr, handelte es sich um eine Komposition von RailCare. Von Norden her folgte später ein Postzug von Härkingen nach Cadenazzo. Zudem wurden in der Nacht drei Doppelstockzüge der SBB vom Tessin in die Deutschschweiz rückgeführt. Diese waren seit dem Unterbruch im Tessin blockiert, weil die Panoramastrecke nicht von Doppelstockzügen befahren werden kann.