Fahrleitungsstörung: «Wir sind mit etwa 300 anderen Passagieren in Münsingen gestrandet»

Die SBB meldet am Sonntagnachmittag, dass es in der Region Bern zu mehreren Zugausfällen, Verspätungen und Umleitungen kommen kann. Der Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung bei Bern. Reisende sind angehalten, sich vor Abfahrt über mögliche Änderungen zu informieren. Laut der SBB ist die Dauer der Einschränkung unbestimmt.

Mehrere News-Scouts berichten gegenüber 20 Minuten, dass sie in Thun festsitzen. «Wir sind am Bahnhof Thun und möchten nach Bern, die Züge fahren aber nicht. Jetzt sind wir mit etwa 300 anderen Passagieren am Bahnhof in Münsingen gestrandet», so ein News-Scout. Laut der SBB soll man die Lautsprecherdurchsagen beachten, so der News-Scout weiter.