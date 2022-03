Immensee SZ – Der tote Wolf vom SBB-Bahngleis dürfte auch drei Schafe gerissen haben 

Es wird vermutet, dass der Wolf zuvor am selben Morgen in der Martisweid drei Schafe gerissen hatte.

Dieser junge Wolf wurde am Dienstagabend tot auf dem Trasse in Immensee aufgefunden.

Am Dienstagabend wurde in Immensee ein Wolf von einem Zug überfahren.

Um 21.38 Uhr meldeten die SBB der Kantonspolizei Schwyz, dass sich auf der SBB-Trasse in Immensee ein überfahrener Wolf befindet. Der aufgebotene Wildhüter konnte das Tier als Wolfsrüden identifizieren, teilt der Kanton Schwyz am Mittwoch mit. Der Wolfskadaver wird nun durch das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern untersucht. Die genetische Analyse soll zeigen, ob es sich um ein bekanntes Tier handelt.

Sicher ist, dass am Dienstag ein Tierhalter der Kapo Schwyz meldete, dass er im Gebiet Martisweid in Immensee drei tote Schafe aufgefunden hatte. Der zuständige Wildhüter rückte an den Einsatzort aus. «Die vorgefundenen Rissspuren und die Situation vor Ort deuten darauf hin, dass die Schafe durch einen Wolf gerissen wurden», so Manuel Wyss, Jagdverwalter Kanton Schwyz. Der Wildhüter nahm DNA-Proben.