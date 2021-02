Wer mit dem Velo in den Zug will, braucht künftig an Wochenenden eine Reservation. Das stösst VCS, Pro Velo und weiteren Organisationen sauer auf. Sie starten eine Petition gegen die Pläne der SBB.

Die SBB begründet den Schritt mit der Planungssicherheit für die Reisenden.

Pro Velo, VCS und 11 andere Organisationen haben daran keine Freude und lancierten eine Petition.

Die SBB führt für Reisende mit Velo per 21. März in Intercity-Zügen die Reservationspflicht ein. Das bedeutet, dass für das Mitnehmen von Velos im Selbstverlad zusätzlich zum Velo-Billett eine Reservation nötig ist – allerdings nur am Wochenende, am Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag und 1. August. Ebenfalls nicht davon betroffen ist, wer im Regionalverkehr und in Interregios (IR) unterwegs ist. Dort ist nach wie vor nur das Velo-Billett obligatorisch.

Die SBB begründet den Schritt mit der Planungssicherheit für die Reisenden. «Kundinnen und Kunden müssen ihre Reise verlässlich und sicher planen können», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Der Preis für eine Reservation wird von 5 auf 2 Franken gesenkt.

Petition gegen Reservationspflicht lanciert

Die Reservationspflicht kommt nicht überall gut an. VCS, Pro Velo und 11 weitere Organisationen lancieren eine Petition gegen die Neuerung. «Das ist ein Schritt in die falsche Richtung», heisst es in einer Reaktion auf die SBB. «Das Problem der fehlenden Kapazitäten ist damit nicht gelöst, zudem wird die Velomitnahme in der Schweiz dadurch teurer und komplizierter.»

Sie fordern, dass die SBB die Reservationspflicht in ICs sofort wieder aufheben soll. Zudem wollen sie mehr Platz für Velos, Kinderwagen, Sportgeräte und Gepäckstücke schaffen. Etwa durch den Einsatz von Entlastungszügen oder Gepäckwagen zu Spitzenzeiten. Bis am frühen Freitagabend hatten über 2400 Personen die Petition unterschrieben.

«SBB ist für alle da»

Positiv äussert sich dagegen das Konsumentenforum. «Wir erkennen in einer obligatorischen Veloreservation – notabene ist sie nur an den Wochenenden zu entrichten - nur Positives: genügend Platz für Velos, für Kinderwägen, für Gepäck und Hunde. Und nicht zuletzt für die Passagiere», sagt Präsidentin Babette Sigg auf Anfrage von 20 Minuten. «Es entlastet die Perrons und verhindert mühsames Gedränge beim Einsteigen in den Zug. Die SBB ist für alle da, nicht nur für Velotransporte. Zudem werden die Reservationskosten gesenkt: eine Win-Win-Situation!»