SBB: Gibts zu wenig Strom, bleiben zuerst Touristen-Züge stehen

Im vergangenen Jahr war das Wort Strommangellage in aller Munde: Bedingt unter anderem durch den Ukraine-Krieg und unterdurchschnittlich gefüllte Stauseen sowie zu wenig – teurere – Lieferungen aus dem Ausland bangte das Land vor einer Energiekrise in den kalten Monaten. Verbraucher waren zum Sparen angehalten, Bund und Grossfirmen sowie insbesondere der ÖV erarbeiteten Szenarien, um auch in Zeiten mangelhafter bzw. kontingentierter Stromversorgung einigermassen zu funktionieren.