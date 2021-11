Aerosole – SBB kämpft gegen schlechte Luft in Zügen

1 / 6 Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes empfiehlt, während einer Pandemie die CO2 -Konzentration in Innenrä u men u nter 1000 ppm zu halten. Andrea Zahler / Tamedia AG Erstmals anerkennt die SBB nun, dass dieser Wert in seltenen Fällen überschritten wird. Dies zeigte sich in einem internen Prüfverfahren, dass die Bundesbahnen durchgeführt haben. 20 Minuten «In sehr wenigen Fällen wurden für wenige Minuten CO2 -Konzentrationsanstiege auf Werte von 1700 bis 1860 ppm ermittelt», heisst es seit Kurzem in einem Blogbeitrag der SBB. Andrea Zahler / Tamedia AG

Darum gehts Pendlerinnen und Pendler dokumentierten teils sehr hohe CO2-Konzentrationen bei der Luft in Zügen.

Auch bei einer Messung der SBB wurden Grenzwerte in seltenen Fällen überschritten.

Aktivisten fordern rasche Massnahmen. Die SBB prüft Nachrüstungen.

Der Pendlerverkehr erholt sich langsam. Im Regionalverkehr liegt die Auslastung bei der SBB wieder bei 75 Prozent im Vergleich zu 2019. Die wieder besser gefüllten Züge haben Auswirkungen auf die Luftqualität: Wie Aktivisten auf Twitter dokumentieren, ist die CO2-Konzentration teils deutlich zu hoch. In einem Regioexpress hat eine Passagierin eine CO2-Konzentration von fast 4000 ppm gemessen.

Das heisst: Acht Prozent der Luft, die im Zug zirkuliert, war zuvor in der Lunge einer anderen Person. Da sich Coronaviren über Aerosole in der Luft verbreiten, steigt das Ansteckungsrisiko mit sinkender Luftqualität. Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes empfiehlt deshalb, während einer Pandemie die CO2-Konzentration unter 1000 ppm zu halten.

Erstmals anerkennt die SBB nun, dass dieser Wert in seltenen Fällen überschritten wird. Dies zeigte sich in einem internen Prüfverfahren, das die Bundesbahnen durchgeführt haben. «In sehr wenigen Fällen wurden für wenige Minuten CO2-Konzentrationsanstiege auf Werte von 1700 bis 1860 ppm ermittelt», heisst es in einem kürzlich aktualisierten Blogbeitrag der SBB. Ansonsten seien «mit einem kalibrierten Handmessgerät Werte gemessen worden, die sich in einem normalen bis genügenden, und somit nicht gesundheitsgefährdenden Bereich (750 ppm und 1400 ppm) bewegten».

Sensoren messen Luftqualität

Die SBB betont, dass die Luft in den Waggons mehrmals pro Stunde ausgetauscht werde und es allgemein keine Anzeichen für eine erhöhte Ansteckungsgefahr in Zügen gebe. Die Luft in einem SBB-Zugabteil besteht aus Um- und Aussenluftanteilen. Die Zugluft in den Fahrgasträumen wird laut SBB alle zwei bis drei Minuten sowie die Aussenluft alle vier bis sieben Minuten erneuert.

Dabei messen Sensoren in den Klima-Anlagen die CO2-Werte. «Sobald der CO2-Gehalt steigt, reagieren die Klimaanlagenregelungen und passen die Zufuhr der Frisch- und Aussenluftanteile an», so eine SBB-Sprecherin.

Das reicht den Aktivisten rund um den Twitter-Account #SBBAirQuality nicht. Sie rufen Pendlerinnen und Pendler dazu auf, die Luftqualität in den Zügen breitflächig zu dokumentieren und fordern, dass in Zügen der Wert von 1000 ppm nicht überschritten wird. Zudem könnten sogenannte HEPA-Filter, die Aerosole aus der Luft herausfiltern, die Corona-Gefahr in den Zügen vermindern.

Bessere Luft hätte einen weiteren Vorteil: So zeigen Studien, dass hohe CO2-Konzentrationen unter anderem die Denkleistung beeinträchtigen.

SBB prüft Nachrüstung

Immerhin kündigt die Branche jetzt an, die Luftqualität verbessern zu wollen. «Bezüglich Filtern ist die ganze ÖV-Branche an möglichen Verbesserungen, welche die Industrie anbietet, interessiert. Auch die SBB beobachtet die Entwicklung. Sollte sich eine Nachrüstung konkretisieren, würden wir dies voraussichtlich aktiv kommunizieren», so eine Sprecherin zu 20 Minuten.