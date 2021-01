Angespannte finanzielle Lage : SBB legt über 30 Immobilienprojekte auf Eis

Aufgrund der Coronakrise ist die finanzielle Lage der SBB sehr angespannt. Sie muss deshalb Investitionen im Immobilienbereich reduzieren.

«Einzelne Immobilienprojekte werden so lange sistiert, bis deren Finanzierung gewährleistet ist. Damit stellt das Unternehmen sicher, dass die Verschuldung nicht weiter steigt und der vom Eigentümer erwartete Schuldendeckungsgrad erreicht werden kann.» Dies schreibt die SBB am Dienstag in einer Mitteilung.