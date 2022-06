Zürich HB: «SBB-Kontrolleure haben mich wie einen Schwerverbrecher behandelt»

Am Bahnhof Stadelhofen sei die Gruppe dann aufs Perron und man habe seine Personalien und Adresse aufgenommen, sagt Weber. Eine Mitarbeitende des Sicherheitspersonals habe anschliessend sein Handy an sich genommen und habe es mit den folgenden Worten nicht zurückgeben wollen: «Läuft das Handy auf Ihren Namen? Man weiss es ja nie», so Weber. «Sie haben mich wie einen Schwerverbrecher behandelt, in der Öffentlichkeit blossgestellt und sogar noch die Polizei gerufen.»