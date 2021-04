Über Auffahrt : SBB kündigt Verspätungen und Zugausfälle in der Region Bern an

Über das Auffahrtswochenende kommt es in der Region Bern zu grossen Fahrplaneinschränkungen. Es sei mit verlängerten Reisezeiten und Zugsausfällen zu rechnen, so die SBB.

Wer in der Region Bern über Auffahrt mit dem Zug reist, sollte viel Geduld mitbringen. Die SBB kündigt nämlich an, dass in der Region Bern vom 12. – 16. Mai 2021 mit grossen Fahrplaneinschränkungen zu rechnen ist. «Reisende von, nach und via Bern müssen mit verlängerten Reisezeiten, Verbindungen mit Umsteigen und Zugsausfällen rechnen», schreibt die SBB in einem Communiqué. Neben dem S-Bahn- und Regionalverkehr ist auch der Fernverkehr stark betroffen. Grund dafür sind Weichenerneuerungen auf der Ostseite des Bahnhofs Bern und zwischen Wankdorf und Zollikofen, deren Hauptarbeiten die SBB über Auffahrt ausführt.