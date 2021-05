Störung - Swisspass-Kunden können keine Tickets in der SBB-App kaufen

Pendler sehen in der App derzeit solche Störungsmeldungen.

Am Donnerstagmorgen versuchen mehrere Pendlerinnen und Pendler über die SBB-App oder am Schalter Billette zu lösen, jedoch vergebens. Eine Störung beim Swisspass der SBB verhindert derzeit Billetkäufe.

Eine Anfrage bei der SBB ist hängig. Auf Twitter heisst es gemäss SBB, dass das Login derzeit nicht funktioniere. Die SBB empfiehlt deshalb, dass Kundinnen und Kunden als Gast ohne Login probieren sollen, ein Billett zu kaufen oder alternativ am Schalter ein Ticket zu kaufen.

Ein News-Scout berichtet, wie sie am Donnerstagmorgen eine Tageskarte aus ihrem im Swisspass hinterlegten Abo einlösen wollte, und stets eine Fehlermeldung erschien. Auch am SBB-Schalter am Zürich HB konnte man ihr nicht weiterhelfen. «Sie haben mir eine Bestätigung gegeben, sodass ich doch noch auf meinen Ausflug konnte.»